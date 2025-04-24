Начался прием заявок по двум направлениям стажировки в правительстве столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице стартовал прием заявок по двум направлениям стажировки в правительстве Москвы для молодых специалистов: выпускников и студентов профильных образовательных учреждений. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Стажировки в московском транспорте и ветеринарии продлятся шесть месяцев. Студенты смогут совмещать их с учебой, так как им предстоит самим подобрать удобный для себя график. Также предусмотрены официальное трудоустройство и зарплата.

В частности, студенты выпускных курсов могут стать частью большой команды столичного транспорта и поработать над проектами в одном из семи направлений: "Транспортная среда", "Информационные технологии", "HR-город", "Транспортный менеджмент", "Правовое пространство", "Городская экономика и финансы" и "Медийный город".

Отмечается, что к первому потоку стажировки в столичном транспорте уже присоединились 80 молодых специалистов, которые получают уникальный опыт и помогают развивать значимые городские проекты с февраля этого года. Новый поток начнется 1 августа, и он обещает быть не менее содержательным.

К примеру, специалисты узнают тонкости работы в одной из лучших транспортных систем мира и применят свои знания для решения интересных задач.

В период стажировки каждого участника будет поддерживать опытный наставник, который научит эффективно справляться со всеми поручениями и поможет адаптироваться на новом месте.

Заявку на стажировку можно подать на карьерном портале правительства Москвы, после чего нужно будет пройти тестирование, записать видеовизитку и познакомиться с руководителем.

В рамках ветеринарной стажировки студенты и выпускники профильных колледжей и вузов смогут получить свой первый опыт в одной из 26 клиник ГБУ "Московское объединение ветеринарии", которое входит в структуру Государственной ветеринарной службы Москвы.

Можно будет выбрать одно из четырех направлений: хирургическое, лечебно-профилактическое, диагностическое или терапевтическое.

Затем юные специалисты под руководством опытных врачей узнают, как собирать анамнез, вести амбулаторные приемы, ставить диагноз, делать инъекции, работать с документами и электронными базами в области ветеринарии и многое другое.

Самые целеустремленные участники смогут стать постоянными сотрудниками государственных ветклиник. Для участия в этой стажировке нужно также заполнить анкету на карьерном портале правительства Москвы и пройти несколько онлайн-тестов на логику и мотивацию.

Во втором этапе конкурса кандидатам предстоит провести тестовый день в одной из московских клиник.

В правительстве Москвы также приглашают молодых специалистов в области информационных технологий для прохождения стажировки по программе "ИТ-город". Проект рассчитан на выпускников и студентов профильных учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до 29 мая.

Помимо этого, в столице открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Награда присуждается ученым, у которых есть успехи в области естественных, технических и гуманитарных наук. Кроме того, премию можно получить за создание и внедрение инновационных решений в экономическую и социальную сферы столицы.