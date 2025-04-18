Участники конкурса "Таланты" рассказали, как началась их стажировка в театрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

О стажировке в столичных театрах и повышении квалификации в ГИТИСе рассказали участники Всероссийского конкурса "Таланты". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя директора Театра мимики и жеста Алексея Лемешева, процесс обучения идет интенсивно. Его наставником, который помогает создать проект для конкурса, является директор театра "Практика" Елена Кузьмакова.

"Мы с ней наметили план работы, договорились о новых встречах", – отметил Лемешев.

Актер подчеркнул, что впечатления от участия в проекте у него положительные, все "чрезвычайно интересно".

О своем везении стажироваться в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко рассказал главный режиссер Астраханского государственного театра оперы и балета Алексей Смирнов. Его мастер в ГИТИСе Александр Титель – художественный руководитель оперной труппы и главный режиссер этого театра. Смирнов подчеркнул, что следил за его работой еще во время студенчества.

После прохождения образовательно-проектного этапа участники будут защищать свои работы перед экспертным жюри. Победителей конкурса определят в июне. Они получат возможность стать художественными руководителями или директорами московских театров.

Образовательно-проектный этап конкурса "Таланты" стартовал в январе 2025 года. Конкурсанты проходят обучение в рамках программ повышения квалификации на базе ГИТИСа, а также стажировку в 20 театрах Москвы, в том числе в Театре на Трубной и Московском еврейском театре "Шалом".