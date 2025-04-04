04 апреля, 20:50Культура
Директор Театра Гоголя рассказал, что стажировка даст участникам "Талантов"
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Театра Гоголя Александр Бочарников рассказал, что стажировка в культурном учреждении даст участникам Всероссийского открытого конкурса "Таланты" понимание повседневной работы театра. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Бочарникова, театр поможет конкурсантам повысить квалификацию. В процессе стажировки у участников появится представление не только о творческой работе учреждения, но и о бытовых вещах. После работы с коллективом театра они смогут обрести полное понимание процессов, подчеркнул директор.
Он отметил, что проект станет площадкой для обучения будущих руководителей и художественных руководителей театров. Участники конкурса смогут предложить оригинальные идеи для развития Театра Гоголя как внутри, так и за его пределами, в сотрудничестве с другими организациями, подытожил Бочарников.
Ранее начался образовательно-проектный этап конкурса "Таланты". Конкурсанты пройдут обучение в рамках программ повышения квалификации на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также стажировку в 20 театрах столицы, в том числе в Театре на Трубной и Московском еврейском театре "Шалом".
Участники конкурса создадут собственный проект, по итогам которого будет определен кадровый резерв театров Москвы. Также конкурсанты смогут поработать с наставниками из числа известных деятелей культуры.