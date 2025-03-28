В столице прошла встреча с участниками конкурса "Таланты"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве в честь Всемирного дня театра прошла встреча с участниками всероссийского конкурса "Таланты", успешно прошедшими этап очных собеседований с экспертным советом. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает mos.ru.

"По итогам очных собеседований экспертным советом были отобраны 40 наиболее талантливых и перспективных конкурсантов из 12 регионов России", – рассказал Фурсин.

По словам руководителя ведомства, с апреля у отобранных конкурсантов начнется стажировка в театрах Москвы и обучение в рамках повышения квалификации на базе ГИТИСа. При этом лучшие получат возможность стать руководителями столичных театров.

На стажировках конкурсанты разработают собственные проекты: режиссеры – сценические постановки, менеджеры – планы развития театров. На завершающем этапе они защитят свои проекты перед членами жюри.

На встрече с участниками конкурса "Таланты" находились художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан, а также другие директора и худруки столичных театров.

На портале мэра и правительства Москвы уточнили, что на участие в конкурсе подали заявки порядка 400 человек из 46 российских регионов. После заочного этапа, где были отобраны 100 заявок, прошел очный тур собеседований с экспертным советом. В итоге жюри определило 20 лучших режиссеров и 20 лучших менеджеров. Списки успешно перешедших на очередной этап участников можно найти на сайте.

Ранее стало известно, что в Москве ежегодную акцию "Ночь театров" с 27 на 28 марта посетили более 18 тысяч человек. Посещаемость площадок акции в текущем году почти в два раза превысила показатель прошлого года.

В 2025 году "Ночь театров" состоялась в 13-й раз и объединила 90 театров и культурных учреждений. Основной темой были юбилеи Антона Чехова, Александра Блока, Иосифа Бродского и Олега Табакова.