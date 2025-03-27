Сергей Собянин открыл театр "Мастерская "12" после реставрации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации и ремонта театр "Мастерская "12" Никиты Михалкова" на улице Поварской. В церемонии открытия приняли участие сам художественный руководитель театра Михалков, а также актеры театра и кино Сергей Гармаш, Сергей Степанченко и Михаил Пореченков.

"С днем рождения нового театра! Я думаю, что по своим возможностям это самый лучший театр не только в Москве, но и в России", – отметил мэр столицы, добавив, что ему радостно видеть "молодые лица, наполненные творческой энергией".

Перед началом церемонии Михалков показал Собянину устройство нового театра, также мэру продемонстрировали возможности новой сцены. Кроме того, Михалков высоко оценил происходящие в столице изменения.

"Когда видишь развязки, когда ты видишь, что строится, когда ты видишь, как меняется транспорт, когда идет огромная работа созидания нашей великой столицы. И за это низкий поклон, Сергей Семенович", – сказал он.

Актеры театра подписали тарелку, которую разбили в ходе церемонии. Ее осколки были переданы присутствующим.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, здание театра на Поварской построили в первой половине 1930-х годов по проекту архитекторов братьев Весниных, оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Михалков стал художественным руководителем театра в 2017 году, а в 2019-м учреждение преобразовали в Центр театра и кино. В 2024 году оно было переименовано в "Мастерскую "12" Никиты Михалкова".

Реставрация и ремонт здания начались в 2021 году, их завершили в марте 2025-го. Сейчас театр позволяет проводить экспериментальные постановки, фестивали, концерты, показы фильмов и другие мероприятия.

В частности, большой зал на 608 мест представляет собой высокотехнологичное трансформируемое пространство. Также в зале установлена система иммерсионной акустики и обеспечена техническая возможность для использования в постановках голограмм.

Малый зал рассчитан на 80 мест. На цокольном этаже обустроен небольшой современный кинозал. Интерьеры выполнены в оригинальном стиле, приближенном к конструктивизму.

Между тем в 2025 году в Москве продолжится реставрация объектов культурного наследия. Особое внимание уделят зданиям, построенным в стиле конструктивизма. Часть из них сохранят свою историческую функцию.

Одним из реставрируемых объектов является кинотеатр "Ударник" на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, построенный по проекту Бориса Иофана. Реставраторам предстоит восстановить крышу кинотеатра со специальным раздвижным механизмом. Работы планируется завершить в 2027 году, в кинотеатре будет пять залов общей вместимостью 650 мест.