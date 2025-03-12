Собянин: с 2011 года в Москве отреставрировано 2 347 памятников архитектуры

Фото: vk.com/Сергей Собянин

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия (ОКН). Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Это порядка 30% всех памятников в городе", – указал градоначальник.

Власти Москвы уже утвердили на 2025 год планы работ по реконструкции ряда памятников. Планируется привести в порядок свыше сотни монументов в честь событий и героев Великой Отечественной войны (ВОВ), выполнить реставрацию памятников в усадьбах Кузьминки, Кусково, Останкино и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".

Кроме того, пройдут комплексные работы в павильонах № 6 "Химия", № 8 "Юные натуралисты", № 35 "Главтабак", № 284 "Золотой колос" и № 67 "Советская печать" на ВДНХ. В это же время к числу приоритетных ОКН, которым требуется реставрация, отнесли здание Политехнического музея, усадьбу А. А. Бахрушина, жилой дом Мальцевых, городскую усадьбу на улице Пречистенке, а также ряд других сооружений, включая два дома на улице Бахрушина.

"Всего в столице на данный момент действует больше 400 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", – заключил мэр.

Ранее инвестор в Москве завершил реставрацию дома художников Коровиных и открыл внутри гостиницу. Здание XIX века площадью 255,7 квадратного метра было арендовано по программе "1 рубль за квадратный метр в год" в июле 2023 года.

