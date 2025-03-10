Гостиницу в доме художников Коровиных в Москве открыли после реставрации

Фото: пресс-служба департамента городского имущества города Москвы

В Москве после реставрации дома художников Коровиных открыли гостиницу, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Гостиница открылась в доме художников Коровиных, который является выявленным объектом культурного наследия. Здание XIX века площадью 255,7 квадратного метра было арендовано по программе "1 рубль за квадратный метр в год" в июле 2023 года", – сказал Ефимов.

По его словам, инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования по классификации и номерному фонду. В связи с этим гостиницу перевели на льготную ставку аренды. Таким образом, предприниматель сможет экономить ежегодно более 12 миллионов рублей, отметил Ефимов.

В особняке художников Коровиных, являющемся единственным сохранившимся зданием большой усадьбы, были отреставрированы все сохранившиеся элементы декора, а также восстановлены кровля, окна и проемы. Открытой после реставрации гостинице присвоена категория "четыре звезды".

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, реставрация продолжалась в течение 1,5 года. Рядом с гостиницей располагаются два университета, офисы различных организаций и достопримечательности, отметил он.

В свою очередь, председатель комитета по туризму Евгений Козлов отметил, что в 2024 году столицу посетили 26 миллионов туристов, поэтому город открывает новые объекты размещения. Программа "1 рубль за квадратный метр в год" помогает привлечь внимание инвесторов в гостиничному бизнесу, добавил глава комитета.

Ранее специалисты начали реставрацию деревянного сруба Швейцарского домика, расположенного на территории усадьбы Кусково. Сергей Собянин назвал это сложным и кропотливым процессом. По его словам, деревянную часть здания отделили от кирпичной и подвесили на специальной системе.

Кроме того, мэр Москвы сообщил о скором открытии культурно-досугового центра "Полярный" на северо-востоке столицы. Его создали в районе Южное Медведково в результате реконструкции одноименного кинотеатра.