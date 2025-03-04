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04 марта, 17:26

Мэр Москвы

Собянин: начался новый этап реставрации Швейцарского домика в Кускове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты начали реставрацию деревянного сруба Швейцарского домика, расположенного на территории усадьбы Кусково. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр назвал это сложным и кропотливым процессом. По его словам, деревянную часть здания отделили от кирпичной и подвесили на специальной системе. Теперь реставраторам нужно заменить поврежденные элементы и вновь соединить сруб с первым этажом. Внутри домика также проведут работы по сохранению исторических печей и дымоходов.

Здание было построено в XIX веке по проекту архитектора Николая Бенуа, отметил Собянин. Оно отличается тем, что сочетает кирпичный первый этаж и резной деревянный верхний ярус. В нем когда-то жил последний владелец усадьбы – Сергей Шереметьев.

Швейцарский домик выдержан в стиле альпийского шале. В Кускове с XVIII века была традиция создавать парковые павильоны и здания с национальными "акцентами", добавил градоначальник.

В усадьбе Кусково с 2017 года проводится комплексная реставрация. Уже привели в порядок фасад дворца, Голландский домик, павильон "Грот" и другие объекты.

Между тем в Москве планируется отреставрировать 10 объектов культурного наследия на территории усадьбы Валуево. По большинству объектов продолжается проектирование, указал Собянин.

Помимо этого, в усадьбе ведутся работы по сохранению главных ворот, украшенных скульптурами.

Собянин открыл исторический Культурный центр "Москвич" после реконструкции

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