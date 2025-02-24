Три московских особняка стали объектами культурного наследия

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия были включены три исторических здания, расположенных в центре Москвы. Среди них – дом купцов Марковых, жилой дом П. А. Бачуриной – И. Е. Смирнова и особняк С. К. Тронше. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Теперь здания находятся под государственной защитой. Их нельзя сносить, а владельцы и арендаторы обязаны сохранять их и согласовывать любые работы с городскими властями.

Особняк купцов Марковых находится по адресу на улица Каретный Ряд, дом 4, строение 4. Он принадлежал сыновьям и внукам купца Федора Маркова. Семейство занималось изготовлением экипажей и их продажей, в конце 1830-х годов они были удостоены звания потомственных почетных граждан. В 1901 году в особняке начали сдавать квартиры, в одной из которых в начале ХХ века жил режиссер и реформатор русского театра Константин Станиславский.

С 2022 года в здании провели масштабные работы по восстановлению, в ходе которых специалисты отремонтировали фасады и интерьеры здания, выполненного в стиле ампир. В частности, реставраторы очистили фасад от штукатурки и краски, благодаря чему зданию вернулся первоначальный вид.

На свои места вернулись мезонин и лестницы, которые специалисты нашли на архивных чертежах. Также были восстановлены скульптуры двух грифонов, из-за которых особняк прозвали домом с пегасами.

Кроме того, была отреставрирована изразцовая печь, восстановлены паркетные полы и утраченное ограждение главного фасада. Парадную лестницу, архитектурный декор и тянутые карнизы собрали по сохранившимся шаблонам.

Жилой дом П. А. Бачуриной – И. Е. Смирнова располагается на улице Новокузнецкой, доме 40, строениях 1 и 2. Его внешний вид претерпевал изменения на протяжении более чем столетия. Изначальный проект застройки был разработан Сергеем Шервудом, сыном выдающегося архитектора, скульптора и теоретика архитектуры Владимира Шервуда. Здание построили из дерева в стиле эклектики с элементами древнерусской архитектуры.

По проекту архитектора Сергея Воскресенского в 1913 году было построено новое здание, к которому присоединили деревянное строение. Архитектура комплекса была создана по примерам европейских дворцовых построек XVIII века. Кроме того, здание частично оформлено в стиле модерна.

Особняк С. К. Тронше находится в Хомутовском тупике. Его проект разработал архитектор Витольд Дзевульский по заказу купца Камилла Германа Федора Тронше и его супруги Софии Карловны.

Фасад выполнен в популярном в начале XX века стиле неоклассики. Здание сохранило декоративные элементы: лепные украшения и красивые оконные рамы с фрагментами витражей. Его главный вход украшен порталом с высоким фронтоном и колоннами в стиле дорического ордера.

Парадная лестница с металлическим ограждением и метлахской плиткой, а также лепные украшения, розетки и колонны являются историческими деталями интерьера.

Между тем Сергей Собянин сообщил о планах привести в порядок 10 объектов культурного наследия на территории усадьбы Валуево. По большинству из этих объектов в настоящий период продолжается проектирование, отметил мэр. Вместе с тем специалисты уже завершили очередной этап комплексной реставрации усадьбы, проведя противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века.