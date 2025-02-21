Собянин подписал закон о штрафах за несоблюдение внешнего облика зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал закон о штрафах, которые вводятся за несоблюдение во время возведения или реконструкции зданий требований, прописанных в свидетельстве об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) к объекту капстроительства. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее закон был принят депутатами Мосгордумы. Председатель комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию Евгений Селиверстов на заседании перечислил стандартные нарушения, которые выявляются во время контроля за выполнением свидетельства об утверждении АГР в Москве – несоблюдение требований по материалам фасадов, цоколей, формы окон, цветовой гаммы, конфигурации стен.

Теперь нарушения данных требований повлечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа будет составлять от 10 до 50 тысяч рублей, а для на юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Новый закон позволит сохранить архитектурно-художественный облик Москвы, а также сформирует комфортную и благоустроенную городскую среду.

Между тем специалисты городского хозяйства Москвы отремонтировали уже свыше 200 домов в стиле советского неоклассицизма. В 2024 году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда в порядок был приведен дом на Беговой улице. Специалисты восстановили фасад семиэтажного здания, возведенного в 1940 году. Для возвращения исторического облика дому был разработан уникальный проект.

Также в рамках программы были завершены работы по обновлению здания на проспекте Мира. Специалисты обновили фасад, крышу и подвальное помещение, а также заменили некоторые инженерные системы. Данный дом был построен по индивидуальному проекту в 1955 году.

