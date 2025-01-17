Вестибюль станции "Каширская" сохранил архитектурный облик после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восточный вестибюль станции метро "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий сохранил свой исторический архитектурный облик после реконструкции, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василия Десяткова.

"Работы в восточном вестибюле начались в апреле 2023 года после открытия станции "Каширская" БКЛ. <...> Вестибюль сократил путь до музея-заповедника "Коломенское" и Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина", – уточнил глава ведомства.

Специалисты оформили помещения светло-серым гранитом, стены и колонны облицевали белым мрамором, а потолок покрыли гипсовой штукатуркой. Вокруг вестибюля возвели новые пешеходные дорожки с гранитной плиткой, а также почти 2 тысячи квадратных метров газонов, велопарковки и урны.

"В результате появилась благоустроенная территория площадью около 5,4 тысячи квадратных метров", – заключил Десятков.

Ранее в Москве построили две новые пересадки со станций БКЛ. Пересадка на "Авиамоторной" Большой кольцевой линии и Калининской линии сократила путь пассажиров почти в 4 раза. При обустройстве специалисты сохранили историческое панно "Икар".

Кроме того, новый переход на "Электрозаводской" БКЛ и Арбатско-Покровской линии поможет сэкономить москвичам на дороге около 10 минут в день. На стенах пересадки установили два горельефа, которые долгие годы считались утраченными.

