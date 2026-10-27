ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Ночью российские военные нанесли массированный удар по целям на Украине. Применялись высокоточное оружие наземного базирования и БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Среди пораженных объектов – мощности военно-промышленного комплекса Украины, где выпускают и хранят крылатые ракеты и беспилотники большой и средней дальности.

Целями стали также транспортные объекты в Киеве и логистический центр в Харьковской области. Кроме того, ударам подверглись морские суда, используемые в интересах противника.

Ранее российские войска поразили в Харькове логистический центр "Эпицентр", распределительный центр военных грузов и терминал "Васищево". В них хранилось военное имущество и товары двойного назначения.

Помимо этого, бойцы ударили по сухогрузу, который доставлял грузы для украинской армии в порт Черноморск.