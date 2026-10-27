Рождаемость в ЕС упала до исторического минимума

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В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в Евросоюзе (ЕС) составил 1,34 ребенка на женщину. Это самый низкий показатель с начала сбора статистики в 2001 году, говорится в данных Евростата.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает среднее число детей, которое родила бы одна женщина за репродуктивный период при возрастных коэффициентах рождаемости, зафиксированных за год.

Показатель ниже одного ребенка на женщину зафиксирован в 16 регионах Испании, семи регионах Польши, пяти регионах Италии, трех регионах Греции, а также в двух регионах Германии и Литвы.

Последние 20 лет рождаемость в ЕС остается ниже уровня естественного воспроизводства – 2,10 ребенка на женщину. Коэффициент колебался в диапазоне от 1,34 до 1,57.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупреждал о вымирании многих культур на фоне низкого уровня рождаемости в ряде стран мира.

Ученые считают, что мировой уровень рождаемости в этом году, вероятно, впервые в истории опустится ниже необходимого для воспроизводства населения. При сохранении динамики население Земли продолжит расти еще около 30 лет, а затем достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек около 2056 года и начнет сокращаться.

