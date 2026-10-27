Трамп заявил о намерении официально запретить термин "искусственный интеллект"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время официально запретить использование термина "искусственный интеллект" в документах и других материалах из-за его неточности. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

При этом президент не уточнил, каким образом будет введен запрет и какие последствия могут ожидать тех, кто его нарушит.

В конце сентября Трамп предложил использовать термин "сверхъестественный" вместо слова "искусственный" применительно к ИИ. По мнению американского лидера, новая формулировка точнее отражает возможности технологии.

Также Трамп объявил о создании "Сил суперинтеллекта" (SIF), которые должны помочь США сохранить лидерство в разработке ИИ. Рабочая группа под руководством директора национальной разведки Джея Клейтона должна за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях технологии и определить роль федеральных властей в этой сфере.

