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14 октября, 11:15

Политика

Трамп опубликовал ИИ-видео с погоней за тигром

Видео: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп поделился сгенерированным искусственным интеллектом роликом, в котором он гоняется за тигром. Видео появилось в соцсети Truth Social.

На ИИ-кадрах Трамп играет с тигром под песню The Lion Sleeps Tonight. В следующем посте президент представил себя в образе льва, который сражается с гиенами. Закадровый голос в ролике называет его "королем джунглей".

До этого Трамп опубликовал запись из британского парка дикой природы, запечатлевшую последние минуты жизни мужчины, который забрался в вольер к амурскому тигру весом 190 килограммов ради фотографии. Животное набросилось на посетителя.

"Никогда не связывайтесь с природой", – написал американский лидер, комментируя произошедшее.

Ранее Белый дом опубликовал в официальном аккаунте администрации в соцсети X ИИ-ролик, в котором Трамп предстает в образе супергероя.

Под песню рэпера Канье Уэста президент США с помощью света создает барьер на границе страны против проникновения мигрантов, строит фабрики и производственные объекты, а также новые военные корабли и самолеты. Публикацию сопроводили цитатой из комиксов о Зеленом Фонаре, чье кольцо позволяет материализовать силу воли и превращать мысли в твердую энергию.

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