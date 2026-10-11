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11 октября, 16:12

Политика

Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в честь себя

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в честь себя. Об этом он заявил во время выступления перед избирателями в штате Теннесси.

В ходе мероприятия американский лидер вспомнил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.

В связи с этим Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан в "океан Трампа" или "океан Америк". Кроме того, он подчеркнул, что сделать это необходимо до его ухода.

О желании президента США переименовать Атлантический или Тихий океан вслед за озером Онтарио и Мексиканским заливом стало известно ранее. По словам Трампа, название по меньшей мере одного из этих объектов могут "немного поменяться".

До этого американский лидер выражал сожаление в связи с тем, что Ормузский пролив нельзя переименовать в "пролив Трампа".

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