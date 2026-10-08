Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 21:30

Политика

Трамп признался, что поначалу счел название Google нелепым

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп признался, что поначалу название Google показалось ему нелепым. Об этом он заявил на мероприятии в Вашингтоне, посвященном чествованию сооснователя компании Сергея Брина.

"Когда я впервые услышал это название, я сказал: "Вы, должно быть, шутите!" И посмотрите, что из этого вышло", – приводит РИА Новости слова Трампа с выступления на саммите "Наука: Новый золотой век".

Мероприятие посвящено вопросам развития искусственного интеллекта и укреплению позиций Соединенных Штатов в гонке передовых технологий.

Ранее Трамп сообщил о создании "Сил суперинтеллекта" (SIF). По его словам, эти "силы" должны гарантировать, что США продолжат лидировать в мире в разработке сверхинтеллекта.

Кроме того, SIF будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися сверхинтеллектом.

Читайте также


политикатехнологииза рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика