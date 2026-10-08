Трамп признался, что поначалу счел название Google нелепым

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Президент США Дональд Трамп признался, что поначалу название Google показалось ему нелепым. Об этом он заявил на мероприятии в Вашингтоне, посвященном чествованию сооснователя компании Сергея Брина.

"Когда я впервые услышал это название, я сказал: "Вы, должно быть, шутите!" И посмотрите, что из этого вышло", – приводит РИА Новости слова Трампа с выступления на саммите "Наука: Новый золотой век".

Мероприятие посвящено вопросам развития искусственного интеллекта и укреплению позиций Соединенных Штатов в гонке передовых технологий.

Ранее Трамп сообщил о создании "Сил суперинтеллекта" (SIF). По его словам, эти "силы" должны гарантировать, что США продолжат лидировать в мире в разработке сверхинтеллекта.

Кроме того, SIF будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися сверхинтеллектом.