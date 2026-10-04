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04 октября, 22:13

Политика

Трамп заявил о создании "Сил суперинтеллекта"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил о создании "Сил суперинтеллекта" (SIF). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По данным газеты Wall Street Journal, Белый дом формирует рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта (ИИ), а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. Группу возглавит директор национальной разведки США Джей Клейтон. Как отметил Клейтон, она призвана обеспечить лидерство страны в области ИИ.

По словам Трампа, в управлении организацией также будут задействованы комиссар Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон, заместитель шефа Пентагона по НИОКР Эмил Майкл и руководитель Управления кадров федерального правительства Скотт Купор.

"Силы" должны гарантировать, что США продолжат лидировать в мире в разработке сверхинтеллекта.

Кроме того, "Силы суперинтеллекта" будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися сверхинтеллектом.

Ранее Трамп заявил, что в национальных и в документах других стран должен использоваться более точный термин "сверхъестественный" вместо слова "искусственный" по отношению к ИИ. По его словам, ИИ действительно удивителен.

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