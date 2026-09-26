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26 сентября, 09:00

Политика

США и Китай договорились создать канал связи по инцидентам с ИИ

Фото: 123RF.com/alekstaurus

Соединенные Штаты и Китай договорились о создании двустороннего канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в документы, опубликованные Белым домом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США и его встреч с американским лидером Дональдом Трампом.

Страны также наладили диалог по суперинтеллекту для обмена мнениями о рисках и преимуществах таких технологий. Следующий обмен мнениями состоится не позднее ноября 2026 года.

В документах отмечается, что лидеры двух стран договорились использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект" для обозначения соответствующих разработок.

Ранее компания DeepMind, входящая в структуру Google, объявила о создании института, который займется исследованием безопасного развития общего искусственного интеллекта (AGI). Он станет платформой для сотрудников Google, DeepMind и мирового научного сообщества.

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