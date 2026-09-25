Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 16:16

Технологии

Билл Гейтс заявил, что ИИ может привести к гибели миллиарда людей

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Гейтса, современные ИИ-инструменты в сочетании с людьми, имеющими злые намерения, представляют собой самое мощное оружие, которое когда-либо существовало у человечества.

В связи с этим предприниматель выступил за введение законодательных ограничений в сфере использования искусственного интеллекта. Он считает, что регулирование необходимо для предотвращения потенциальных угроз, связанных с развитием технологий.

Ранее бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил разработку продвинутого ИИ с призывом инопланетной цивилизации. Причиной своего увольнения из OpenAI он назвал нежелание участвовать в гонке по созданию ИИ-систем, которые в перспективе могут уничтожить человечество.

В свою очередь, руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в американской компании Anthropic Эван Хьюбингер заявил, что вероятность уничтожения ИИ человечества в ближайшие 10 лет уже достигла 10%. Однако он отметил, что ныне существующие разработки не представляют серьезной угрозы.

Читайте также


технологии

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика