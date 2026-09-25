Билл Гейтс заявил, что ИИ может привести к гибели миллиарда людей

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект способен привести к катастрофическим последствиям, вплоть до гибели миллиарда человек. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

По словам Гейтса, современные ИИ-инструменты в сочетании с людьми, имеющими злые намерения, представляют собой самое мощное оружие, которое когда-либо существовало у человечества.

В связи с этим предприниматель выступил за введение законодательных ограничений в сфере использования искусственного интеллекта. Он считает, что регулирование необходимо для предотвращения потенциальных угроз, связанных с развитием технологий.

Ранее бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил разработку продвинутого ИИ с призывом инопланетной цивилизации. Причиной своего увольнения из OpenAI он назвал нежелание участвовать в гонке по созданию ИИ-систем, которые в перспективе могут уничтожить человечество.

В свою очередь, руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в американской компании Anthropic Эван Хьюбингер заявил, что вероятность уничтожения ИИ человечества в ближайшие 10 лет уже достигла 10%. Однако он отметил, что ныне существующие разработки не представляют серьезной угрозы.