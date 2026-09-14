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14 сентября, 13:48

Технологии

Экс-сотрудник OpenAI Коксон сравнил ИИ с разумом пришельца

Фото: depositphotos/Jirsak

Бывший исследователь компаний Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон заявил, что разработка продвинутого искусственного интеллекта (ИИ) напоминает призыв инопланетной цивилизации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его интервью ABC.

"Создание сверхинтеллекта нередко сравнивают с призывом чужой цивилизации. По-моему, изображать его как инопланетный разум, который мы не вполне постигаем, весьма пугающе", – отметил он.

Коксон также указал, что его публикация об угрозе со стороны ИИ была рассчитана на привлечение внимания к проблеме. По его словам, он был ошеломлен широким откликом как со стороны публики, так и со стороны технологических компаний.

Коксон, работающий в OpenAI, уволился, объяснив это тем, что не хочет принимать участие в гонке по созданию систем ИИ, которые могут в будущем уничтожить людей.

Руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ в американской компании Anthropic Эван Хьюбингер поддержал его и заявил, что вероятность уничтожения ИИ человечества в ближайшие 10 лет уже достигла 10%. При этом он отметил, что ныне существующие разработки не представляют серьезной угрозы.

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