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Просьбы Киева о выделении дополнительных средств возымели в Европе эффект "разорвавшейся бомбы", сообщает Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с журналистами признал, что в бюджете Украины образовался дефицит средств на Вооруженные силы в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал от Европы уже сейчас выделить часть кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы закрыть нехватку средств на оборонные расходы.

По словам дипломата, Киев мог выбрать иной способ объявить об этой новости, но в итоге известие было встречено в "коалиции желающих" так, будто разорвалась бомба. При этом покрыть дефицит, о котором говорил Зеленский, будет "нелегко", учитывая предстоящие выборы в ряде европейских стран, уверен европейский дипломат, служащий в Киеве.

На этом фоне политики "сильно нервничают". К тому же большинству государств уже приходится самим решать проблемы с бюджетными дефицитами. При этом ранее ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Около 60 миллиардов из этой суммы запланированы на военные нужды.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия распределила все 28,3 миллиарда евро, которые были выделены на оборонные нужды Украины в этом году. Деньги рассчитывались с учетом приобретаемого оружия и иной военной продукции, а также с определением поставщиков и необходимых объемов и сроков реализации. При этом на данный момент Киеву направлена лишь часть средств – примерно 8,4 миллиарда евро.

