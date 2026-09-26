Супермаркет "Перекресток" на Новом Арбате досрочно возобновил работу

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Супермаркет "Перекресток" на Новом Арбате в Москве возобновил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

Суд подтвердил отсутствие нарушений и удовлетворил ходатайство о досрочном открытии магазина. В компании подчеркнули, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы и требования, а также уверены в качестве и безопасности продаваемой продукции.

"Ситуация уже урегулирована, магазин снова работает и продолжает радовать покупателей", – заключили в пресс-службе.

В начале сентября суд приостановил работу супермаркета на 85 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки. Уточнялось, что суд признал АО "Торговый дом "Перекресток" виновным в совершении административного правонарушения.