Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 15:23

Общество

Супермаркет "Перекресток" на Новом Арбате досрочно возобновил работу

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Супермаркет "Перекресток" на Новом Арбате в Москве возобновил работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу торговой сети.

Суд подтвердил отсутствие нарушений и удовлетворил ходатайство о досрочном открытии магазина. В компании подчеркнули, что соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы и требования, а также уверены в качестве и безопасности продаваемой продукции.

"Ситуация уже урегулирована, магазин снова работает и продолжает радовать покупателей", – заключили в пресс-службе.

В начале сентября суд приостановил работу супермаркета на 85 суток. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные в ходе проверки. Уточнялось, что суд признал АО "Торговый дом "Перекресток" виновным в совершении административного правонарушения.

Читайте также


обществогород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика