Суд приостановил работу ресторана "Frank by Баста" на Сретенке за нарушение СанПиН

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Мещанский районный суд Москвы приостановил работу ресторана "Frank by Баста" на Сретенке на 90 суток. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

Причиной стали нарушения действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологических норм. Их выявили во время внеплановой проверки в ресторане на улице Сретенке, доме 24/2, строении 1.

В ходе следствия было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Мощность", которому принадлежит заведение. Юридическое лицо признали виновным по статье 6.6 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Ранее по той же причине Пресненский суд Москвы на 85 суток приостановил работу супермаркета "Перекресток" на Новом Арбате. Также из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований на 90 дней был закрыт один из ресторанов "Траттория Венеция" – в его помещениях обнаружили грязь, пыль и насекомых.