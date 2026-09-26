26 сентября, 14:52Происшествия
Пожар на крыше ТЦ в красноярском Назарово ликвидировали
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание на кровле торгового центра в Назарово Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В тушении участвовали 36 человек и семь единиц техники.
Как сообщалось ранее, здесь загорелась кровля второго этажа здания. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
До этого пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Краснодаре. Площадь возгорания составляла 700 квадратных метров. Спустя некоторое время его удалось потушить.