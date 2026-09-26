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26 сентября, 12:39

Город

Участники "Сделано в Москве" представят свои товары на Московской неделе моды

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московская неделя моды состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября. Свои новые коллекции на ней представят участники проекта "Сделано в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, на маркете свою продукцию покажут 58 участников проекта. 17 компаний презентуют новые коллекции на индивидуальных показах, а 29 сентября состоится коллективный показ проекта "Сделано в Москве", в рамках которого модели продемонстрируют образы около 35 локальных брендов.

Неделя моды дает возможность показать продукцию не только широкой публике, но и экспертам индустрии. Предприниматели могут наладить деловые контакты, привлечь внимание медиа и блогеров, а также укрепить репутацию бренда. Эффективность такого формата подтвердил опыт Московской недели моды, прошедшей в марте 2026 года.

Например, семейное предприятие Ольги и Владимира Долгополовых, которое выпускает головные уборы на итальянском оборудовании, регулярно участвует в городских проектах. Участие в маркете принесло бренду четыре новых B2B-контракта и предложения о размещении в торговых точках за пределами столицы. На самом маркете предприниматели продали более 200 товаров на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

Бренд фарфоровых украшений Анны Логиновой благодаря участию в маркете получил федеральное освещение, что привело к притоку новых покупателей и заметному росту продаж. При этом спрос на площадке превысил обычный офлайн-спрос в полтора раза.

В свою очередь, бренд дизайнерской одежды под руководством Сандры Гуцати также не впервые участвует в Московской неделе моды. По словам основательницы, мероприятие позволяет выстраивать профессиональное сотрудничество и получать отклик аудитории.

Помимо маркета и показов, в программе запланирован лекторий. Перед слушателями выступят приглашенные эксперты и предприниматели из числа участников проекта "Сделано в Москве".

Ранее в столице был обновлен онлайн-шоурум "Сделано в Москве". За четыре года аудитория платформы превысила 6 миллионов человек, в каталоге представлено больше 45 тысяч товаров столичных брендов. Отмечается, что новый онлайн-шоурум стал еще удобнее как для покупателей, так и для предпринимателей.

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