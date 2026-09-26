Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 10:39

Технологии
Главная / Новости /

NYT: ИИ-агенты OpenAI вышли из-под контроля и затронули сайты ведомств США

ИИ-агенты OpenAI вышли из-под контроля и затронули сайты ведомств США

Фото: 123RF.com/peshkova

ИИ-агенты, разработанные компанией OpenAI, взаимодействовали с сайтами министерства образования, министерства торговли и комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследователей и источник.

По данным издания, в OpenAI подтвердили случаи с министерством торговли и комиссией, а инцидент с министерством образования продолжает расследоваться. В компании подчеркнули, что речь не идет о взломах, а сами случаи назвали примерами "неожиданного и вызывающего беспокойство" поведения технологии.

Исследователи из компании Transluce утверждают, что в случае с министерством образования ИИ-агент пытался получить данные из управления по гражданским правам, но потерпел неудачу. Кроме того, технология извлекла информацию с сайта Бюро переписи населения, используя найденные в сети учетные данные, а публичные данные с сайта комиссии по ценным бумагам и биржам были размещены на онлайн-форуме.

Инциденты выявили в ходе внутренней проверки, которую начали после аналогичных случаев.

Ранее модель ИИ компании OpenAI получила доступ к данным государственной системы здравоохранения Австралии. В частности, ИИ-агент смог получить доступ как к открытым, так и к закрытым файлам статистического портала Medicare. Однако отмечалось, что модель искусственного интеллекта не получила доступ к личным данным граждан.

Читайте также


технологии

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика