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26 сентября, 09:06

Происшествия

Взрыв произошел на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв произошел при проведении сварочных работ на резервной насосной станции Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По оперативным данным, инцидент случился 26 сентября. В результате происшествия есть погибшие, обстоятельства ЧП устанавливаются.

В ведомстве рассказали, что по поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура Нерюнгри проводит проверку по факту случившегося.

Ранее пожар произошел на складе боеприпасов оружейной компании EMCO в Габровской области Болгарии. Болгарская фирма не исключала, что возгорание могло стать результатом диверсии против оборонной промышленности страны.

Оказалось, что склад не использовался несколько месяцев, доступ на него осуществлялся строго по установленным процедурам. С начала года объект семь раз проверялся министерством внутренних дел страны. Последняя проверка прошла за 20 дней до инцидента и подтвердила полное соответствие здания нормативным требованиям.

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