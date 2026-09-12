БТА: причиной пожара на складе боеприпасов в Болгарии могла быть диверсия

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Болгарская оружейная компания EMCO не исключает, что возгорание на складе боеприпасов под Горни-Вырпишта могло стать результатом диверсии против оборонной промышленности страны. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление компании.

Как передает агентство, склад не использовался несколько месяцев, доступ на него осуществлялся строго по установленным процедурам. С начала года объект семь раз проверялся министерством внутренних дел страны. Последняя проверка прошла за 20 дней до инцидента и подтвердила полное соответствие здания нормативным требованиям.

О возгорании на складе боеприпасов оружейной компании EMCO в Габровской области Болгарии стало известно 12 сентября. Информация о пострадавших не поступала, рассказала глава региона Кристина Сидорова.

При этом за последние 10 лет на заводах и складах EMCO, принадлежащей бизнесмену Эмилиану Гебреву, произошло несколько взрывов.