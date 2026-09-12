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12 сентября, 23:07

Культура

Умер кинооператор и режиссер Борис Тимковский

Фото: unikino.spb.ru

Советский и российский кинооператор, режиссер и заслуженный работник культуры России Борис Тимковский скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Уточняется, что он ушел из жизни 3 сентября 2026 года, в день своего рождения. Причина смерти при этом не уточняется.

Тимковский окончил операторский факультет ВГИКа. С 1958 по 1995 год работал оператором-постановщиком на киностудии "Ленфильм". Он участвовал в съемках фильмов не только в СССР и России, но и за рубежом – в Швеции, Нидерландах, Австрии и Франции.

До 2016 года Тимковский занимал должность доцента на кафедре операторского мастерства в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, где преподавал кинооператорское искусство.

На посту главного оператора он внес вклад в создание свыше 20 картин, среди которых "Личная жизнь Кузяева Валентина", "Ход белой королевы" и "Правда лейтенанта Климова". За последний проект в 1983 году режиссер был отмечен серебряной медалью имени А. П. Довженко.

Как режиссер-постановщик он снял более 10 фильмов, включая "Берлинскую мозаику", "24 часа в Петербурге", "Лики Стокгольма" и "Новый Париж".

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