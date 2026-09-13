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Происшествия

Двое погибли при стрельбе на детской площадке в Нью-Йорке

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Два человека стали жертвами стрельбы на детской площадке в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление города.

Инцидент произошел в Бруклине. Прибывшие на место сотрудники обнаружили двух мужчин 33 и 35 лет с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в больницы, где они скончались.

В полиции отметили, что арестов к настоящему времени нет, расследование продолжается.

Ранее один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Марселе на юге Франции. По данным СМИ, двое мужчин на мотоцикле подъехали к улице Амьен недалеко от вокзала Сен-Шарль. Пассажир открыл огонь по группе из пяти человек.

Еще один инцидент произошел в штате Пенсильвания, где 22-летний студент колледжа Гленн Пишер погиб от пули полицейского после того, как случайно постучал в дверь не того дома.

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