13 сентября, 06:50Происшествия
Судно с 243 людьми на борту пропало в Яванском море
Фото: ТАСС/Zuma
Спасатели Индонезии ведут поиски судна Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту, которое потеряло связь в Яванском море во время шторма. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны.
Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин. Связь с ним была потеряна около 02:00 по местному времени (21:00 субботы по московскому времени) после того, как оно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями. Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине.
Для поисков направлен спасательный корабль KN SAR Laksmana 241. Расчетное время перехода к району последнего известного местонахождения Virgo Transport 8 составляет около пяти часов. В операции также задействованы военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы.
Поиски ведутся в усиленном режиме из-за большого числа пассажиров и членов экипажа на борту. Спасатели призвали родственников находившихся на судне людей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Не уточняется, есть ли на борту иностранцы.
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