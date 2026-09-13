Судно с 243 людьми на борту пропало в Яванском море

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Спасатели Индонезии ведут поиски судна Virgo Transport 8 с 243 людьми на борту, которое потеряло связь в Яванском море во время шторма. Об этом сообщает Национальное поисково-спасательное агентство страны.

Судно следовало из Сурабаи в Банджармасин. Связь с ним была потеряна около 02:00 по местному времени (21:00 субботы по московскому времени) после того, как оно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями. Последняя полученная позиция судна находилась примерно в 80 морских милях от причала SAR Basirih в Банджармасине.

Для поисков направлен спасательный корабль KN SAR Laksmana 241. Расчетное время перехода к району последнего известного местонахождения Virgo Transport 8 составляет около пяти часов. В операции также задействованы военно-морские силы, водная полиция, портовые и навигационные службы.

Поиски ведутся в усиленном режиме из-за большого числа пассажиров и членов экипажа на борту. Спасатели призвали родственников находившихся на судне людей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Не уточняется, есть ли на борту иностранцы.

Ранее пассажирский паром MV June Aster загорелся у побережья филиппинской провинции Палаван. В результате инцидента погибли 76 человек.

Спустя время возгорание удалось ликвидировать. После этого специалисты провели оценку безопасности. В свою очередь, в посольстве России в Маниле заявили, что не получали от местных властей данных о возможных пострадавших среди россиян.