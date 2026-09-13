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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Одессе на Украине

Взрывы вновь произошли в Киеве и Одессе на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Серии ночных взрывов вновь прогремели в Киеве, Одессе и других городах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

О звуках взрывов также сообщили жители Ровно на западе Украины. Кроме того, вечером 12 сентября взрывы раздались в Николаеве и Изюмском районе Харьковской области. В настоящий момент сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Ровненскую и другие области.

В ночь на 12 сентября взрывы также прогремели в Киеве и Одессе. Помимо этого, взрывы произошли в том числе на территории Днепра и Кривого Рога.

Позже в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара по Украине высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

По данным ведомства, в результате были поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, которые обеспечивали выпуск товаров военного назначения.

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