12 сентября, 18:40Политика
ВС России поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в порту Одесса
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который использовался для доставки военных украинским войскам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что удар был нанесен в рамках продолжения атак на морские порты Украины и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее ВС РФ ударили по дата-центрам в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Атаку провели с использованием высокоточного оружия и ударных БПЛА.
Кроме того, были уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и уничтожены корабли, которые доставляли военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.
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