ВС России поразили сухогруз с военными грузами ВСУ в порту Одесса

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российская армия поразила сухогруз в порту Одесса, который использовался для доставки военных украинским войскам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен в рамках продолжения атак на морские порты Украины и суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ ударили по дата-центрам в Киеве, а также Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Атаку провели с использованием высокоточного оружия и ударных БПЛА.

Кроме того, были уничтожены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и уничтожены корабли, которые доставляли военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.