Народный артист РСФСР Збруев опроверг слухи о госпитализации

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом актер рассказал ТАСС.

"Спасибо за беспокойство, но все в порядке. И ни о какой госпитализации речи не было и нет", – сказал Збруев.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 88-летнему артисту якобы потребовалась экстренная медицинская помощь и решался вопрос о его госпитализации. Журналисты утверждали, что у Збруева якобы начались проблемы с мочеиспусканием.

Ранее актер Владимир Торсуев попал в больницу. По словам артиста, его госпитализация была плановой. Он чувствовал себя нормально и планировал в скором времени вернуться в театр. При этом его родственники дополнительных комментариев по этой ситуации не давали.