Львова-Белова выразила соболезнования семьям погибших в ДТП под Архангельском

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила соболезнования родным и близким погибших в ДТП под Архангельском. Соответствующий пост она опубликовала в своем канале в мессенджере MAX.

По ее словам, число жертв среди детей выросло до 4. Погибли ребята 6, 11, 15 и 16 лет. Один мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Львова-Белова добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Архангельской области Еленой Молчановой.

Авария произошла 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Северодвинск – Березник, при обгоне автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в лесовоз Renault.

В результате ДТП погибли 13 человек, еще 8 граждан получили травмы. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Автобус, попавший в аварию, принадлежит северодвинской компании "Малавто". Ее глава является фигурантом уголовного дела о вымогательстве коммерческого подкупа в крупном размере.