Отопительный сезон в Москве начнется в конце первой декады октября

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Сезон подачи отопления в столице, предположительно, начнется в последние дни первой декады октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнил, что тепло в батареях обычно появляется после пяти дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. По климатическим нормам этот период в Москве выпадает на 5–10 октября.

"Учитывая тот факт, что переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов в сторону более низких значений произошел на 4 дня позже положенного по климату, можно предположить, что и переход средней температуры через отметку в 8 градусов произойдет позже многолетней даты также на 4–5 дней", – написал Леус.

Он отметил, что сентябрь в этом году на 1,3 градуса опережает климатическую норму. Температура воздуха во второй половине месяца ожидается на 0,5–1,5 градуса выше средних многолетних значений.

"С точки зрения сегодняшних прогнозов, каких-либо экстремальных холодных вторжений, вынуждающих власти включить отопление раньше обычных сроков, в этот период не просматривается", – заключил синоптик.

Между тем предстоящая ночь может стать одной из самых холодных не только с начала осени, но и за период с начала мая текущего года. Как сообщает Гидрометцентр России, в Москве температура воздуха составит 6–8 градусов, а в Подмосковье – от 3 до 8 градусов выше нуля. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Согласно данным главной московской метеостанции на ВДНХ, самой холодной с начала осени и за период с начала мая стала ночь на 9 сентября – тогда столбики термометров опустились до 5,1 градуса. До этого самая низкая температура нынешней осени – плюс 7,8 градуса – фиксировалась в ночь на 8 сентября.

Днем в воскресенье, 13 сентября, синоптики ожидают в столице до 17–19 градусов выше нуля, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов. Порывы западного ветра составят 4–9 метров в секунду.

Кроме того, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РИА Новости, что снег в Москве теоретически может пойти уже в третьей декаде сентября. По ее словам, такая вероятность существует из-за сложившейся климатической нормы. Однако она отметила, что делать прогнозы в такой далекой перспективе невозможно.

Настоящая русская зима с трескучими морозами ожидается в этом году на севере Сибири и Дальнего Востока, сообщил агентству ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, теплой аномалии в северных регионах ближайшей зимой не будет. Он добавил, что в Центральной России трескучих морозов зимой не ожидается, но не исключены арктические вторжения.

Ранее жителей Центральной России предупредили о температурных качелях в сентябре. В частности, воздух может прогреваться 20–25 градусов и выше, однако после может прийти холодный фронт.

На северо-западе страны, в Поволжье и на Урале прогнозируются ранние осадки, сильные ветра, заморозки и даже мокрый снег. Главной причиной аномалий климатолог стало усиление явления Эль-Ниньо, которое сейчас влияет на погоду на всей планете.

