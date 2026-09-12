Два человека пострадали в ДТП в подмосковном Пушкине

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Два человека получили травмы в результате ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковном Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

Авария произошла 12 сентября примерно в 18:50 на улице Чехова. По предварительным данным, водитель автомобиля "Москвич 3" совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее два автомобиля столкнулись на 41-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка в Амурской области. Одна из машин загорелась. В результате аварии на месте погибли четыре человека. Еще двоих доставили в больницу, где они позже скончались. На месте ЧП работала оперативная группа.

До этого четыре человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Балашихе. Троих граждан госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще один отказался от транспортировки в медучреждение.