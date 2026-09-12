Пролетевший через Молдавию беспилотник упал в Румынии

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Беспилотник, который пролетел через Молдавию, упал в румынском уезде Сучава. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии.

Как уточнили в ведомстве, центры управления воздушным движением Украины и Молдавии передали данные о том, что аппарат пересек границы двух государств и направился в северо-восточную часть Румынии. После разведки, проведенной силами МВД, в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре уезда Сучава обнаружили упавший летательный аппарат.

Сразу после получения информации о пересечении границы в воздух подняли два истребителя F-16 ВВС Румынии. В уезде Ботошань, над которым пролетел беспилотник, объявили воздушную тревогу.

По предварительным данным, удар БПЛА о землю вызвал небольшой пожар и образовал полость диаметром около метра и глубиной 30 сантиметров. Жертв нет, на месте ЧП работают пиротехники румынской разведывательной службы для оценки ситуации.

Служба воздушных операций национальной армии Молдавии обнаружила беспилотник 12 сентября. Он вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. В связи с этим небо над Молдавией было временно закрыто для безопасности гражданских самолетов.