На Окинаве задержали двух американских военных после нападения на местных жителей

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Двух военнослужащих Корпуса морской пехоты США задержали на японском острове Окинава по подозрению в нападении на троих местных жителей. Об этом сообщила газета Okinawa Times.

По данным полиции, инцидент произошел во время праздничных мероприятий, посвященных местному фестивалю. Предполагается, что военнослужащие толкали местных жителей и били их кулаками по лицу. Оба морпеха, приписанные к базе Кэмп-Корни, на момент происшествия были пьяны.

Как пишет издание, полицейские прибыли на место после сообщения о произошедшем и теперь устанавливают все обстоятельства конфликта.

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