Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 16:03

Происшествия

На Окинаве задержали двух американских военных после нападения на местных жителей

Фото: depositphotos/Denisfilm​

Двух военнослужащих Корпуса морской пехоты США задержали на японском острове Окинава по подозрению в нападении на троих местных жителей. Об этом сообщила газета Okinawa Times.

По данным полиции, инцидент произошел во время праздничных мероприятий, посвященных местному фестивалю. Предполагается, что военнослужащие толкали местных жителей и били их кулаками по лицу. Оба морпеха, приписанные к базе Кэмп-Корни, на момент происшествия были пьяны.

Как пишет издание, полицейские прибыли на место после сообщения о произошедшем и теперь устанавливают все обстоятельства конфликта.

Ранее в Москве мужчина в состоянии опьянения приехал на АЗС в качестве пассажира, вышел из машины, начал нецензурно браниться и размахивать игрушечным пистолетом перед посетителями. Через полчаса его задержали. В суде он признал вину, объяснив поведение опьянением.

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика