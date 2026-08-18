В Подмосковье мужчина избил девушку-кассира из-за неправильного ценника

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В подмосковном Талдоме мужчина устроил скандал в магазине детских товаров и ударил девушку-кассира из-за разницы в ценнике и стоимости покупки. Об этом сообщила в МАХ представитель МВД России Ирина Волк.

Очевидцем инцидента стал сотрудник соседнего ПВЗ, который и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В результате в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Ранее в одном из магазинов ТЦ "Капитолий" в Москве охранница избила покупательницу. Инцидент случился после того, как девушка оплатила сок через СБП на кассе самообслуживания, но чек упал за оборудование.

Охранница потребовала чек, а после того, как подтверждение оплаты нашли, она начала наносить удары девушке в область виска. Пострадавшая вызвала полицию и скорую, ей назначили лечение. Охранница и сотрудники магазина вину не признали и не извинились.