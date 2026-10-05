Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 08:13

Город

В Москве на аукционах продадут 56 парковочных мест

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Автовладельцы в Гольянове могут приобрести 56 парковочных мест на открытых аукционах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике, передал портал мэра и правительства столицы.

Машино-места расположены в подземном паркинге жилого дома по адресу Щелковское шоссе, дом 61. Площадь стоянок – от 10,8 до 28,9 квадратного метра. Это позволяет подобрать место для легковых и крупногабаритных автомобилей, а также для размещения нескольких транспортных средств.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12 по 26 ноября. Открытые аукционы проведут с 24 ноября по 8 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы участвовать, потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

На торги столица выставляет разное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный список актуальных лотов можно найти на сайте torgi.mos.ru, где представлены фотографии, документация, условия и форма реализации.

Ранее в Москве были выставлены на торги три коммерческих помещения, находящиеся в районе Восточное Измайлово. Объекты находятся в подвале жилого дома по адресу Первомайская улица, дом 76. Площадь помещений варьируется от 48,7 до 53,6 квадратного метра. Эти объекты подойдут для творческой мастерской, ателье или пункта ремонта обуви.

Читайте также


город

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика