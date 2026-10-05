В Москве на аукционах продадут 56 парковочных мест

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Автовладельцы в Гольянове могут приобрести 56 парковочных мест на открытых аукционах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике, передал портал мэра и правительства столицы.

Машино-места расположены в подземном паркинге жилого дома по адресу Щелковское шоссе, дом 61. Площадь стоянок – от 10,8 до 28,9 квадратного метра. Это позволяет подобрать место для легковых и крупногабаритных автомобилей, а также для размещения нескольких транспортных средств.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12 по 26 ноября. Открытые аукционы проведут с 24 ноября по 8 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы участвовать, потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

На торги столица выставляет разное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Полный список актуальных лотов можно найти на сайте torgi.mos.ru, где представлены фотографии, документация, условия и форма реализации.

Ранее в Москве были выставлены на торги три коммерческих помещения, находящиеся в районе Восточное Измайлово. Объекты находятся в подвале жилого дома по адресу Первомайская улица, дом 76. Площадь помещений варьируется от 48,7 до 53,6 квадратного метра. Эти объекты подойдут для творческой мастерской, ателье или пункта ремонта обуви.

