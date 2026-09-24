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24 сентября, 08:08

Город

Два помещения для бизнеса выставлены на торги в Таганском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два нежилых помещения свободного назначения выставили на торги в Таганском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Объекты расположены рядом со станцией метро "Таганская" по адресам Большой Дровяной переулок, дом 21, строение 1, и Народная улица, дом 14, строение 1. Площадь помещений составляет 119,5 и 284,1 квадратного метра соответственно.

По словам Пуртова, в одном из помещений можно открыть торговую точку или небольшое производство по пошиву одежды, а другое подойдет для офиса, медицинской клиники или художественной школы.

Прием заявок на участие в аукционах продлится до 15 октября, торги состоятся 27-го числа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на аукцион выставили коммерческое помещение в районе Лианозово. Объект площадью 286,8 "квадрата" находится на первом этаже дома на Новгородской улице. Помещение имеет отдельный вход, а также расположено в шаговой доступности от станции метро "Алтуфьево".

"Торги Москвы": нежилые помещения на торгах для малого бизнеса

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