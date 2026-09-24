Машков заявил об отсутствии гарантий успешной карьеры при получении профессии артиста

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Получение профессии артиста не дает никаких гарантий дальнейшей успешной карьеры. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает РИА Новости.

По его словам, ежегодно в России выпускается более 1,5 тысячи артистов, из которых большинство не может найти свой путь.

"Если вы не будете трудиться, то у вас нет гарантии, практически нет. Это то пространство, которое требует всей вашей жизни и всего вашего времени", – отметил председатель.

Кроме того, артист, желающий реализоваться, должен работать "с участием воли, чувства и памяти", а также иметь данные для существования в этой профессии в целом, заключил Машков.

Ранее народный артист России Сергей Безруков рассказал, чем молодые актеры и студенты театральных вузов отличаются от его поколения. По его словам, современные студенты быстро видят фальшь и не склонны автоматически признавать чей-либо авторитет.

Они привыкли ставить услышанное под сомнение и проверять информацию, тогда как в молодости актера от ученика чаще ожидали безоговорочного выполнения указаний наставника.