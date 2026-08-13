Мария Голубкина ответила на предложение Олега Меньшикова сократить число театральных вузов

Актриса Мария Голубкина прокомментировала предложение коллеги Олега Меньшикова сократить число театральных вузов. Ранее народный артист РФ заявил, что нынешнее количество выпускников не может быть востребовано в профессии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это сломанные судьбы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/golubkina1973; olegmenshikov.ru

Очередная дискуссия разгорелась в театральной среде. Все началось с заявления художественного руководителя Театра имени Ермоловой и преподавателя ГИТИСа Олега Меньшикова. Народный артист РФ отметил, что конкурс в театральные вузы остается стабильно высоким, при этом ощущается нехватка опытных преподавателей. А главное – места на сцене для всех выпускников не хватит, и впоследствии им придется менять профессию и искать другой жизненный путь.





Олег Меньшиков актер, заслуженный артист РФ Студенты должны быть уверены, что за 4 года получат профессию, а после поступят в театр, станут хорошими артистами, а если повезет – известными. Но после окончания вуза эти надежды и мечты начинают топтать у них на глазах. Вообще, неизвестно, чему их научили, потому что не может быть на такое количество студентов такого количества талантливых педагогов в стране. Это сломанные судьбы.

По мнению Меньшикова, в стране должно остаться не более шести-семи театральных институтов. При этом у них должно быть хорошее государственное финансирование, чтобы не пришлось набирать платные курсы, за счет которых учебные заведения пытаются остаться на плаву.

В полемику вступила актриса Мария Голубкина. Она также является преподавателем Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Звезда заявила телеканалу Москва 24, что между артистами должна быть здоровая конкуренция. Кроме того, театральное образование дает широкий спектр возможностей для самореализации, которые не ограничиваются только актерством.

"Это люди, которые занимаются собой, вкладом в себя, самообразованием и интересной для них профессией. Заработают они или нет – это способности их личные. Люди, которые умеют хорошо говорить, грамотно, которые образованны в области культуры, живописи и искусства – то есть широкое образование – нужны стране", – подчеркнула Голубкина.

"Обилие театров не дает обилие талантов"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/golubkina1973

К слову, Голубкина ответила на инициативу Меньшикова и в своих соцсетях. Она опубликовала ироничное видео.

"Друзья, хочу высказаться в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: "Куда столько артистов?!" А я могу сказать – надо больше артистов! В космос кто полетел? Артисты! Понимаете, человек в театральном институте учился и – на тебе – полетел в космос. Многие 10 лет готовились и не полетели. А человек окончил театральный вуз – и уже будущий космонавт. Главное, вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать – хирургом, например", – сказала Голубкина.

Подписчики сочли, что актриса намекнула на коллегу Юлию Пересильд. Та снялась в профессиональном игровом кино на Международной космической станции. Режиссером проекта "Вызов" выступил Клим Шипенко, а сам полет состоялся в октябре 2021-го.

"Как тонко стебанули", "очень тонко и с юмором", "хирурги сейчас напряглись. Конкуренция намечается", "троллинг высшего уровня!", "кому надо, тот понял", – высказались подписчики Голубкиной в комментариях.

Сама Пересильд никак не комментировала ситуацию.

В свою очередь, инициативу Меньшикова поддержала и актриса Людмила Поргина в разговоре с Teleprogramma.org.





Людмила Поргина актриса, заслуженная артистка РФ Я очень уважаю Олега Меньшикова. У него большие работы и масса достоинств. И я с ним согласна. Обилие театров не дает обилие талантов. Где они, талантливые педагоги? Я не вижу талантливых выпускников, новых молодых актеров и режиссеров.

Поргина также раскритиковала платное обучение, назвав это лишь зарабатыванием денег.