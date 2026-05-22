Актриса Алена Яковлева пожаловалась на размер окладов в Театре сатиры

Актриса Алена Яковлева публично выступила против руководства Театра сатиры, в котором служит более 40 лет. Сначала она записала разгромное видео в своих соцсетях, а затем дала интервью. Яковлева обвинила нынешнего худрука, Евгения Герасимова, в срыве ее спектакля, низких окладах и уходе актеров. Подробности – в материале Москвы 24.

"Никогда не было таких низких зарплат, как сейчас"

Народная артистка РФ и ведущая актриса Московского академического театра сатиры Алена Яковлева публично рассказала о конфликте, который возник в стенах театра, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Она отметила, что многие ее талантливые коллеги, которых принимали еще предыдущие худруки – Александр Ширвиндт и Валентин Плучек, в настоящее время покинули труппу.

"Ушла талантливая, популярная Ангелина Стречина. Восемь ведущих артистов ушли из-за невозможности работать. А я не хочу уходить", – отметила актриса в интервью.

Яковлева подчеркнула, что не считает себя конфликтным человеком, однако уверена, что "должна отстаивать свои права и убеждения", поэтому и вынесла тему в публичную плоскость. У актрисы накопились вопросы к худруку театра – актеру, режиссеру, народному артисту РФ и депутату Московской городской думы Евгению Герасимову. Одна из претензий – невыполненные обязательства и сорванная постановка.

По словам Яковлевой, в начале сезона Герасимов пригласил режиссера Антона Яковлева (единокровный брат актрисы) для постановки спектакля к ее 65-летию (2 июня).



(Герасимов. – Прим. ред.) говорил, что в этом сезоне Театр сатиры готовит три "бомбы": два спектакля с его участием – "Невиновный" в постановке Игоря Миркурбанова и "Свадьба Кречинского" в постановке его сына, Владимира Герасимова, и "Визит дамы" со мной. <...> Антон Юрьевич тоже руководитель Театра Гоголя. Несколько месяцев он потратил на то, чтобы сделать спектакль у нас. Даже была назначена дата премьеры в апреле. И вдруг тишина…

Яковлева рассказала, что руководство театра заявило, что на ее спектакль нет денег. При этом, по словам актрисы, вместо изначально запланированных трех премьер было представлено девять.

"Почти во всех участвует наш художественный руководитель Евгений Владимирович Герасимов. Большинство этих спектаклей поставил его сын – Владимир Евгеньевич Герасимов. Ну а нас с Антоном Юрьевичем, что называется, "кинули". Мне кажется, если человек соглашается на должность худрука, он должен заниматься театром, а не только своими спектаклями", – отметила актриса.

Также народная артистка РФ заявила, что сын худрука решает в театре "большинство вопросов", "ставит практически все спектакли, пишет инсценировки". При этом коллектив постоянно поднимает тему его профессиональных компетенций.

"Есть ли у него режиссерское образование? Этот вопрос постоянно задает коллектив. Евгений Владимирович Герасимов в интервью говорил, что его сын закончил МГИМО, что он юрист-международник, работает в "Лукойле", – рассказала Яковлева.

Кроме того, она высказалась по поводу приглашенных коллег и выразила мнение, что прежде всего необходимо обеспечить ролями 120 артистов труппы, а потом приглашать "со стороны".





Алена Яковлева актриса, народная артистка РФ Например, Янина Студилина, которая пришла с Евгением Владимировичем Герасимовым из Театра на Малой Ордынке, играет в 10 названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему ее не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра. У нас никогда не было таких низких зарплат, как сейчас.

По мнению артистки, театр сейчас находится в "сложном состоянии".

Сама Студилина на одном из светских мероприятий отказалась комментировать слова старшей коллеги в свой адрес, отметив, что она "за мир, дружбу и любовь".

В свою очередь, руководство Театра сатиры пока не комментировало конфликт публично.

"Меня не уволят: я народная артистка"

Яковлева не первый раз публично высказала претензии в адрес худрука Театра сатиры. 7 мая актриса опубликовала в своих соцсетях видеообращение, в котором осветила проблему с той самой постановкой к ее юбилею.

"Я наивно полагала, что депутат Московской городской думы и художественный руководитель Театра сатиры, народный артист Евгений Владимирович Герасимов сдержит свое обещание. <...> Конечно, юбилей депутата, художественного руководителя и народного артиста Евгения Владимировича Герасимова мы отметили, три дня. Конечно был и "Невиновный", и "Свадьба Кречинского", но мой – нет", – заявила актриса.

Она подчеркнула, что у нее много работы, потому что она задействована в постановках других театров, но отметила, что ей хотелось бы получать больше ролей на родной сцене. Она также уточнила, что в афише спектакля "Волки и овцы" в Театре сатиры она заявлена, но участия не принимает.

"Это вранье, это нечестно, это плохо сказывается на моей репутации. Не обманывайтесь, я там не играла и не играю", – подчеркнула Яковлева.

Подписчики в комментариях поддержали народную артистку.

"Великолепная актриса, уверена, все поклонники вашего таланта любят и ценят вас", "умница, что подняла этот вопрос", "неприятная история, но зрители любят вас, и ваш талант, тонкий юмор, харизма и красота, надеюсь, будут всегда востребованы", "как я ждал, Алена, только с вами эту постановку. Даже планировал приехать специально из Санкт-Петербурга в Москву, смотреть и вас поздравлять", "роскошная! Очень жаль, что все так происходит", – высказались комментаторы.

Позже на одном из светских мероприятий актриса пообщалась с журналистами и рассказала, изменилось ли отношение к ней в театре после ее публичного выступления.

"Ну что вы: конечно же, нет!" – заявила Яковлева, однако, по уточнению корреспондента издания "Московский комсомолец", не без сарказма в голосе.





Алена Яковлева актриса, народная артистка РФ На мне это никак не сказалось и не скажется. Меня не уволят: я народная артистка. Я 40 лет предана театру, за что меня увольнять? Козни могут быть, безусловно, но даже и без этой ситуации. Козни могут быть всегда. Я просто долго терпела все это и сказала, что если так будет продолжаться, то я поведаю.

Актриса добавила, что не жалеет о сказанном, потому что сложившаяся ситуация сподвигла людей не бояться, а высказываться. Яковлева также отметила, что не страдает от недостатка работы: порой у нее даже нет времени на съемки, потому что она играет по 20 спектаклей в месяц.

В свою очередь, звезда "Ворониных" Екатерина Волкова, которая недавно примкнула к труппе Театра сатиры после скандального ухода из Театра комедии, высказалась в поддержку Яковлевой.





Екатерина Волкова актриса Я могу сказать, когда-то была в труппе Театра киноактера, и, конечно, когда к нам приглашали звездных и именитых артистов, нам, конечно, было ревностно. Мы же репетируем тоже, стараемся. Но я считаю, что в Театре сатиры что ни артист, то звезда, известный и именитый. Для всех ролей хватит. Конечно же, не хочется ничего ни с кем делить – это абсолютно нормально.

Волкова добавила, что в любом театре есть приглашенные артисты, а Яковлева имеет право высказать свое мнение. Кроме того, Екатерина отметила, что не в курсе всех процессов в театре, поскольку сама присоединилась недавно и в качестве приглашенного артиста.