Актриса Екатерина Волкова устроилась в Театр сатиры

Российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из Театра комедии, устроилась на работу в Театр сатиры. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая – актриса Театра сатиры", – написала артистка.

Об увольнении Волкова сообщила в апреле. Она уточнила, что причиной стал ее возраст. Актрисе тогда указали, что в репертуаре больше нет для нее ролей. Волкова, в свою очередь, предположила, что такими словами руководство хотело задеть ее.

