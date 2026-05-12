12 мая, 18:01

Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова устроилась в Театр сатиры

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Российская актриса Екатерина Волкова, которую уволили из Театра комедии, устроилась на работу в Театр сатиры. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня официально не безработная, не старая – актриса Театра сатиры", – написала артистка.

Об увольнении Волкова сообщила в апреле. Она уточнила, что причиной стал ее возраст. Актрисе тогда указали, что в репертуаре больше нет для нее ролей. Волкова, в свою очередь, предположила, что такими словами руководство хотело задеть ее.

Ранее танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра. Он начал играть в учреждении в 2004 году, а в 2010-м стал солистом театра. За время службы в театре его репертуар включает свыше 60 партий в балетах.

Кроме того, артист известен также как хореограф. В театре он поставил балеты "Двенадцать" и "Концертные танцы", оперы "Сказки Гофмана", "Лакме" и "Саламбо".

