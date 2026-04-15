Долина поддержала уволенную из театра "за старость" актрису Екатерину Волкову

Актриса Екатерина Волкова сообщила в соцсетях, что ее уволили из Театра комедии "за старость". На новость отреагировали и другие знаменитости, в том числе певица Лариса Долина. Подробности – в материале Москвы 24.

"Меня уволили по статье "Старая"

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала в своем блоге о том, что ее уволили из Театра комедии, в котором она прослужила около 10 лет. Она опубликовала видео, в котором показала, как прощается с коллегами и сценой, а также подробно сообщила о причинах, которых оказалось несколько. Одной из них стал возраст актрисы.





Екатерина Волкова актриса Меня уволили по статье "старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной. <...> Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" – 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне – 44.

Актриса отметила, что худрук также озвучил другие аргументы: среди них то, что Волкова отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились.

"То есть у меня есть свое мнение и хребет – это минус", – добавила она.

Оказалось, что для Волковой больше нет ролей в театре. Актриса не стала скрывать, что такая аргументация ее задела.

"Знаете первое, что я почувствовала? Не боль – абсурд. Возможно, запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло. А если серьезно – ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно". Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий – тем более", – отметила Волкова.



Екатерина Волкова актриса До сих пор тяжело говорить об этом – ком в горле. Но молчать – это значит соглашаться со статьей "старая". А я не согласна. 44 года – это не возраст увольнения. Это возраст премьеры. Как-то так.

Актриса добавила, что "другие двери уже открылись", то есть без работы она не осталась. Волкова пообещала сообщить о премьерах с ее участием. На пост отреагировали подписчики, выразив слова поддержки, а также знаменитости, среди которых актрисы Полина Гухман, Лянка Грыу, Зоя Бербер, телеведущий Оскар Кучера, журналист Лаура Джугелия.

"Ты блестящая актриса и ярчайшая девушка! Видимо, эти два факта настолько ослепили автора столь идиотской формулировки, что теперь ему требуется помощь офтальмолога", – написал певец Денис Клявер.

К слову, 14 апреля Волкова опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру, и вновь иронично высказалась по поводу своего увольнения.

"Так и запишем: Волкова, которую преждевременно отправили на пенсию, публикует фото в купальнике с базы отдыха на Камчатке", – написала звезда "Ворониных".

Фолловеры Волковой восхитились ее формой.

"Вы очень красивая и очень молодо выглядите, больше 30 не дашь"; "красотка, какая пенсия?"; "не переживайте, найдете новую работу, тем более уже есть предложения"; "вы – супер! Переживете это!", "слишком красивая пенсионерка", – поддержали подписчики актрису.

Сам Театр комедии пока не прокомментировал ситуацию.

"Дайте ей роли, которые подходят ей по возрасту"

В поддержку актрисы высказалась и народная артистка РФ Лариса Долина. В беседе с телеграм-каналом "Звездач" она заявила, что ее шокировала эта новость. По мнению певицы, возраст не такая большая проблема, тем более что можно предложить актрисе более подходящие роли.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Это беспредел какой-то, вообще не понимаю этого. Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке! Дайте ей роли, которые подходят ей по возрасту. Она же не виновата в том, что ей дают такие роли. К тому же она не выглядит на свой возраст, она молодая, красивая женщина! Это я еще не говорю про талант.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин в беседе с изданием Super назвал коллегу "хорошей артисткой" и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом актер отметил, что худрук театра имеет право принимать кадровые решения, поскольку у каждого свое видение.

"У нее все будет нормально. Она уже заняла свое достойное место в этом театральном бизнесе, так что все нормально будет", – отметил Пашутин, добавив, что скоро появится с коллегой в одном спектакле.

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Куварзина в комментарии тому же изданию предположила, что худрук поговорил с Екатериной достаточно резко, что и стало причиной обиды.

"Насколько я понимаю, он сказал достаточно жестко и несправедливо, и для нее это было решающим моментом", – отметила Куварзина, тоже выразив уверенность, что с карьерой Волковой "все будет в порядке".

Актриса Анна Чурсина рассказала журналистам, что коллеги в театре очень любили Волкову, но ее отношения с худруком – ее личное дело.

"Это все очень неприятно для Кати… Мы все ее любим, она прекрасная артистка, а больше я ничего не могу сказать, лезть в ее отношения с худруком… Это не наше дело. А как так получилось, это вопрос уже ее личный", – добавила Чурсина.

В свою очередь, блогер Мария Погребняк эмоционально отреагировала на ситуацию.





Мария Погребняк блогер Называть женщину старой в 44 года – это дикость и пошлость. Если ты руководитель в культуре, но не имеешь элементарного такта – увольнять надо тебя. А пенсионный возраст, между прочим, 60 лет. Но даже в 60 такое говорить – стыд. Вот вам и "культура". Хамство и обесценивание под видом профнепригодности.

Кроме того, инфлюенсер призвала женщин объединиться и поддерживать друг друга, чтобы не сталкиваться с такими ситуациями один на один.