Новости

Новости

15 апреля, 14:32

Долина поддержала уволенную из театра "за старость" актрису Екатерину Волкову

"Беспредел какой-то": Долина встала на сторону уволенной из театра "за старость" Волковой

Актриса Екатерина Волкова сообщила в соцсетях, что ее уволили из Театра комедии "за старость". На новость отреагировали и другие знаменитости, в том числе певица Лариса Долина. Подробности – в материале Москвы 24.

"Меня уволили по статье "Старая"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volkovihome

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала в своем блоге о том, что ее уволили из Театра комедии, в котором она прослужила около 10 лет. Она опубликовала видео, в котором показала, как прощается с коллегами и сценой, а также подробно сообщила о причинах, которых оказалось несколько. Одной из них стал возраст актрисы.

Меня уволили по статье "старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной. <...> Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" – 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне – 44.
Екатерина Волкова
актриса

Актриса отметила, что худрук также озвучил другие аргументы: среди них то, что Волкова отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились.

"То есть у меня есть свое мнение и хребет – это минус", – добавила она.

Оказалось, что для Волковой больше нет ролей в театре. Актриса не стала скрывать, что такая аргументация ее задела.

"Знаете первое, что я почувствовала? Не боль – абсурд. Возможно, запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло. А если серьезно – ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно". Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий – тем более", – отметила Волкова.

До сих пор тяжело говорить об этом – ком в горле. Но молчать – это значит соглашаться со статьей "старая". А я не согласна. 44 года – это не возраст увольнения. Это возраст премьеры. Как-то так.
Екатерина Волкова
актриса

Актриса добавила, что "другие двери уже открылись", то есть без работы она не осталась. Волкова пообещала сообщить о премьерах с ее участием. На пост отреагировали подписчики, выразив слова поддержки, а также знаменитости, среди которых актрисы Полина Гухман, Лянка Грыу, Зоя Бербер, телеведущий Оскар Кучера, журналист Лаура Джугелия.

"Ты блестящая актриса и ярчайшая девушка! Видимо, эти два факта настолько ослепили автора столь идиотской формулировки, что теперь ему требуется помощь офтальмолога", – написал певец Денис Клявер.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volkovihome

К слову, 14 апреля Волкова опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру, и вновь иронично высказалась по поводу своего увольнения.

"Так и запишем: Волкова, которую преждевременно отправили на пенсию, публикует фото в купальнике с базы отдыха на Камчатке", – написала звезда "Ворониных".

Фолловеры Волковой восхитились ее формой.

"Вы очень красивая и очень молодо выглядите, больше 30 не дашь"; "красотка, какая пенсия?"; "не переживайте, найдете новую работу, тем более уже есть предложения"; "вы – супер! Переживете это!", "слишком красивая пенсионерка", – поддержали подписчики актрису.

Сам Театр комедии пока не прокомментировал ситуацию.

"Дайте ей роли, которые подходят ей по возрасту"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/volkovihome; ТАСС/Сергей Карпухин

В поддержку актрисы высказалась и народная артистка РФ Лариса Долина. В беседе с телеграм-каналом "Звездач" она заявила, что ее шокировала эта новость. По мнению певицы, возраст не такая большая проблема, тем более что можно предложить актрисе более подходящие роли.

Это беспредел какой-то, вообще не понимаю этого. Она потрясающе выглядит, полна сил, великолепная, талантливая актриса. Я в шоке! Дайте ей роли, которые подходят ей по возрасту. Она же не виновата в том, что ей дают такие роли. К тому же она не выглядит на свой возраст, она молодая, красивая женщина! Это я еще не говорю про талант.
Лариса Долина
певица, народная артистка РФ

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин в беседе с изданием Super назвал коллегу "хорошей артисткой" и выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом актер отметил, что худрук театра имеет право принимать кадровые решения, поскольку у каждого свое видение.

"У нее все будет нормально. Она уже заняла свое достойное место в этом театральном бизнесе, так что все нормально будет", – отметил Пашутин, добавив, что скоро появится с коллегой в одном спектакле.

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Куварзина в комментарии тому же изданию предположила, что худрук поговорил с Екатериной достаточно резко, что и стало причиной обиды.

"Насколько я понимаю, он сказал достаточно жестко и несправедливо, и для нее это было решающим моментом", – отметила Куварзина, тоже выразив уверенность, что с карьерой Волковой "все будет в порядке".

Актриса Анна Чурсина рассказала журналистам, что коллеги в театре очень любили Волкову, но ее отношения с худруком – ее личное дело.

"Это все очень неприятно для Кати… Мы все ее любим, она прекрасная артистка, а больше я ничего не могу сказать, лезть в ее отношения с худруком… Это не наше дело. А как так получилось, это вопрос уже ее личный", – добавила Чурсина.

В свою очередь, блогер Мария Погребняк эмоционально отреагировала на ситуацию.

Называть женщину старой в 44 года – это дикость и пошлость. Если ты руководитель в культуре, но не имеешь элементарного такта – увольнять надо тебя. А пенсионный возраст, между прочим, 60 лет. Но даже в 60 такое говорить – стыд. Вот вам и "культура". Хамство и обесценивание под видом профнепригодности.
Мария Погребняк
блогер

Кроме того, инфлюенсер призвала женщин объединиться и поддерживать друг друга, чтобы не сталкиваться с такими ситуациями один на один.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

