Виктория Боня рекомендовала Роману Товстику отказаться от иска против нее

Компания, одним из владельцев которой является бизнесмен Роман Товстик, подала иск против блогера Виктории Бони. Причиной стал нелестный комментарий инфлюенсера. Подробности – в материале Москвы 24.

Блогеру Виктории Боне пришел судебный иск от компании, одним из владельцев которой является возлюбленный Полины Дибровой, бизнесмен Роман Товстик.

По данным СМИ, причиной разбирательств стало то, что Боня в своем блоге назвала компанию "финансовой пирамидой". В ответ бренд подал иск с требованием удалить видео, содержание которого "не соответствует действительности".

Сама Виктория рассказала журналистам, что иск пока не видела.





Виктория Боня блогер, телеведущая Будем смотреть с моим юристом, что там, но я не считаю, что я сделала что-то противозаконное. И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать.

Телеграм-канал Baza отметил, что в 2018 году Виктория активно рассказывала в своем блоге о продукции компании по производству коктейлей для похудения, но затем, по-видимому, прекратила с ней сотрудничество.

При этом компания не впервые судится с блогерами. В 2020 году фирма подала иски против 17 авторов, публиковавших в соцсетях разоблачающие видео, в которых ее называли "всероссийской аферой" и "тоталитарной сектой", а также критиковали состав продукции. Суд обязал блогеров удалить соответствующие ролики.

Иски о защите чести и достоинства

Виктории Боне тоже не впервой выяснять отношения в суде. В августе 2025 года телеведущая обвинила блогера из Эстонии Антона Суворкина (признан иноагентом в РФ) в том, что он размещал в своем блоге слухи о ее несовершеннолетней дочери Анжелине. Викторию возмутили слова Суворкина о том, что она якобы с 11 лет оставляла девочку дома одну без нянь и родственников и Анджелине часто приходилось ночевать у подруг. Боня опровергла это и пообещала подать в суд на блогера за клевету, однако до разбирательств с юристами, по данным СМИ, дело не дошло.

В октябре того же года Боня подала иск о защите чести и достоинства к бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе. Виктория указала, что ответчица распространяла ложные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию в социальной сети. Скандал между знаменитостями начался с того, что Боня высказалась насчет семьи девушки в одном из шоу. Она предположила, что родственники Кибы хотят удачно выдать ее замуж за Лепса на фоне проблем с финансами.

В ответ Аврора опубликовала резкое высказывание в адрес Виктории. В своем блоге она написала, что Боня – "женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро", добавив, что та не имеет права судить чужую семью.

Боня не стала молчать и публично обратилась к матери девушки с просьбой научить дочь отвечать за свои слова.





Виктория Боня блогер, телеведущая Самое интересное: ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд!

Заседание состоялось 25 декабря 2025-го, однако дело было передано в другой суд из-за нарушения правил подсудности.

Еще один суд о защите чести и достоинства с участием Виктории Бони прошел еще в 2015 году. Тогда телеведущая подала иск против медиахолдинга "Ньюс медиа": на одном из его сайтов был опубликован материал с интимными фотографиями, на которых якобы запечатлена Виктория.

Боня посчитала, что подобные публикации наносят ущерб ее репутации, а также доказала, что на компрометирующих снимках запечатлена не она. В итоге Савеловский суд Москвы удовлетворил иск и обязал медиахолдинг удалить и опровергнуть статьи о ней.