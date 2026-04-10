Виктория Боня рекомендовала Роману Товстику отказаться от иска против нее

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 19:01

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

"Лучше бы этого не делать": Боня рекомендовала Товстику отказаться от иска против нее

Компания, одним из владельцев которой является бизнесмен Роман Товстик, подала иск против блогера Виктории Бони. Причиной стал нелестный комментарий инфлюенсера. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya; roman_tovstik

Блогеру Виктории Боне пришел судебный иск от компании, одним из владельцев которой является возлюбленный Полины Дибровой, бизнесмен Роман Товстик.

По данным СМИ, причиной разбирательств стало то, что Боня в своем блоге назвала компанию "финансовой пирамидой". В ответ бренд подал иск с требованием удалить видео, содержание которого "не соответствует действительности".

Сама Виктория рассказала журналистам, что иск пока не видела.

Будем смотреть с моим юристом, что там, но я не считаю, что я сделала что-то противозаконное. И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать.
Виктория Боня
блогер, телеведущая

Телеграм-канал Baza отметил, что в 2018 году Виктория активно рассказывала в своем блоге о продукции компании по производству коктейлей для похудения, но затем, по-видимому, прекратила с ней сотрудничество.

При этом компания не впервые судится с блогерами. В 2020 году фирма подала иски против 17 авторов, публиковавших в соцсетях разоблачающие видео, в которых ее называли "всероссийской аферой" и "тоталитарной сектой", а также критиковали состав продукции. Суд обязал блогеров удалить соответствующие ролики.

Иски о защите чести и достоинства

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya; suvorkin (признан иноагентом в РФ)

Виктории Боне тоже не впервой выяснять отношения в суде. В августе 2025 года телеведущая обвинила блогера из Эстонии Антона Суворкина (признан иноагентом в РФ) в том, что он размещал в своем блоге слухи о ее несовершеннолетней дочери Анжелине. Викторию возмутили слова Суворкина о том, что она якобы с 11 лет оставляла девочку дома одну без нянь и родственников и Анджелине часто приходилось ночевать у подруг. Боня опровергла это и пообещала подать в суд на блогера за клевету, однако до разбирательств с юристами, по данным СМИ, дело не дошло.

В октябре того же года Боня подала иск о защите чести и достоинства к бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроре Кибе. Виктория указала, что ответчица распространяла ложные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию в социальной сети. Скандал между знаменитостями начался с того, что Боня высказалась насчет семьи девушки в одном из шоу. Она предположила, что родственники Кибы хотят удачно выдать ее замуж за Лепса на фоне проблем с финансами.

В ответ Аврора опубликовала резкое высказывание в адрес Виктории. В своем блоге она написала, что Боня – "женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро", добавив, что та не имеет права судить чужую семью.

Боня не стала молчать и публично обратилась к матери девушки с просьбой научить дочь отвечать за свои слова.

Самое интересное: ее мама была моей лучшей подругой, которая жила и спала у меня дома в кровати не один год. Получается, если я там чем-то зарабатывала, мама, наверное, тоже чем-то зарабатывала. Абсурд!
Виктория Боня
блогер, телеведущая

Заседание состоялось 25 декабря 2025-го, однако дело было передано в другой суд из-за нарушения правил подсудности.

Еще один суд о защите чести и достоинства с участием Виктории Бони прошел еще в 2015 году. Тогда телеведущая подала иск против медиахолдинга "Ньюс медиа": на одном из его сайтов был опубликован материал с интимными фотографиями, на которых якобы запечатлена Виктория.

Боня посчитала, что подобные публикации наносят ущерб ее репутации, а также доказала, что на компрометирующих снимках запечатлена не она. В итоге Савеловский суд Москвы удовлетворил иск и обязал медиахолдинг удалить и опровергнуть статьи о ней.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика