Виктория Боня поругалась с дочерью из-за ее роскошного образа жизни

Блогер Виктория Боня поругалась с 13-летней дочерью Анджелиной из-за роскошного образа жизни девочки. Видеоролик Боня опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В этот раз ссора произошла из-за того, что друг Анджелины, Итон, которому Боня оплатила номер в отеле, не приехал. Это расстроило блогера, так как на поездку была потрачена крупная сумма. По ее словам, девочка должна была сказать об этом заранее. После этого она накричала на дочь и шлепнула ее кепкой.

"Скандал! Мое доверие подорвано", – написала она.

Блогер предупредила девочку, что это была последняя ее роскошная поездка. Она также заявила, что больше не будет ничего организовывать для Анджелины и ее друга, а также "отказывается от Итона как от сына".

Ранее Боня рассказала, что ее дочери не нравилось учиться в школе в Англии. По словам блогера, там Анджелина постоянно плакала и просила забрать ее домой. Позже девочка перешла на онлайн-обучение.