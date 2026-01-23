Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 21:09

Шоу-бизнес

Виктория Боня поругалась с дочерью из-за ее роскошного образа жизни

Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

Блогер Виктория Боня поругалась с 13-летней дочерью Анджелиной из-за роскошного образа жизни девочки. Видеоролик Боня опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В этот раз ссора произошла из-за того, что друг Анджелины, Итон, которому Боня оплатила номер в отеле, не приехал. Это расстроило блогера, так как на поездку была потрачена крупная сумма. По ее словам, девочка должна была сказать об этом заранее. После этого она накричала на дочь и шлепнула ее кепкой.

"Скандал! Мое доверие подорвано", – написала она.

Блогер предупредила девочку, что это была последняя ее роскошная поездка. Она также заявила, что больше не будет ничего организовывать для Анджелины и ее друга, а также "отказывается от Итона как от сына".

Ранее Боня рассказала, что ее дочери не нравилось учиться в школе в Англии. По словам блогера, там Анджелина постоянно плакала и просила забрать ее домой. Позже девочка перешла на онлайн-обучение.

Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за места в эконом-классе самолета

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика